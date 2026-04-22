日置市で、小さく生まれ、入院が必要になった赤ちゃんの家族に母乳パックや搾乳器の費用を助成する県内初の取り組みが始まりました。当事者家族や、全国各地の地方議員などが日置市に集まり、支援の重要性について意見を交わしました。日置市で開かれた懇親会には、小さく生まれた子を持つ家族の交流サークルの代表や県内外の地方議員、医療関係者など20人以上が集まりました。日置市では新生児の約1割、年間20人ほどが