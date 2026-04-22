国指定の天然記念物である静岡･磐田市「行興寺」の「熊野の長藤」が見ごろを迎え、観光客や地元の園児たちが訪れにぎわいを見せています。磐田市にある行興寺には、平家物語にも登場する「熊野御前」が植えたとされる国の天然記念物の「熊野の長藤」のほか、県の天然記念物のフジも見ごろを迎えています22日は多くの人が訪れる中、地域の保育園の園児たちが訪れ、フジのカーテンの中を散策しました。園児たちは1メート