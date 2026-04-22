近鉄、楽天、マリナーズなどで日米通算１７０勝を挙げた岩隈久志氏（４５）が２２日、都内で２４年の全国高校野球選手権西東京大会に特別支援学校では全国で初めて夏の大会へ単独出場した青鳥特別支援ベースボール部と交流した。知人を通じて始まった訪問は今回で３度目。「キャッチボールは野球の守備だと思ってやってみて」「丁寧にやればやるほど上手になるよ」と基本の大切さを改めて伝えながら、投手陣のフォームチェックを