大阪市は、『大阪市プレミアム付商品券2026』の申込受付を4月22日から開始した。海原やすよ ともこがアピールしている。【画像】『大阪市プレミアム付商品券2026』大阪市が呼びかけ「本日より申込受付を開始します」同商品券は、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るもの。1口あたり1万円の購入額で、対象店舗で1万3000円分の買い物や食事ができる。プレミアム