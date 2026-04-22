ローソンは4月21日より、ベーカリーカフェ｢パンとエスプレッソと｣とのコラボベーカリー3品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」「パンとエスプレッソと」は、2009年に表参道にオープンした人気のベーカリーカフェ。今回は、同カフェとコラボレーションしたフレンチトースト、クロワッサン、クロックムッシュが登場する。まずは、「パンとエスプレッソと しっとりフ