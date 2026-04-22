ローソンは4月21日より、ベーカリーカフェ｢パンとエスプレッソと｣とのコラボベーカリー3品を、全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」

「パンとエスプレッソと」は、2009年に表参道にオープンした人気のベーカリーカフェ。今回は、同カフェとコラボレーションしたフレンチトースト、クロワッサン、クロックムッシュが登場する。

まずは、「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」。生クリームを配合し、卵と乳のコクと程よい甘みのフレンチトースト液がしっとりしみ込んだフレンチトーストで、価格は203円。

ローソン「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」

「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」は、エスプレッソのほのかな苦みがきいたコーヒークリームとカフェラテ風ホイップをサンドした、カフェラテのような味わいが楽しめるクロワッサン。価格は192円。

ローソン「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」

「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」は、チーズによるこんがりした焼き目と、ホワイトソースのコクが楽しめるクロックムッシュ。価格は257円。

※画像はすべてイメージ。

※沖縄エリアのローソンでは価格・仕様が異なる、または取り扱いがない。