【ローソン】しっとりサクサク! 大人気カフェとのコラボベーカリー3品を発売
ローソンは4月21日より、ベーカリーカフェ｢パンとエスプレッソと｣とのコラボベーカリー3品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」
「パンとエスプレッソと」は、2009年に表参道にオープンした人気のベーカリーカフェ。今回は、同カフェとコラボレーションしたフレンチトースト、クロワッサン、クロックムッシュが登場する。
まずは、「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」。生クリームを配合し、卵と乳のコクと程よい甘みのフレンチトースト液がしっとりしみ込んだフレンチトーストで、価格は203円。
ローソン「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」
「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」は、エスプレッソのほのかな苦みがきいたコーヒークリームとカフェラテ風ホイップをサンドした、カフェラテのような味わいが楽しめるクロワッサン。価格は192円。
ローソン「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」
「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」は、チーズによるこんがりした焼き目と、ホワイトソースのコクが楽しめるクロックムッシュ。価格は257円。
※画像はすべてイメージ。
※沖縄エリアのローソンでは価格・仕様が異なる、または取り扱いがない。
ローソン「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」
「パンとエスプレッソと」は、2009年に表参道にオープンした人気のベーカリーカフェ。今回は、同カフェとコラボレーションしたフレンチトースト、クロワッサン、クロックムッシュが登場する。
ローソン「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」
「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」は、エスプレッソのほのかな苦みがきいたコーヒークリームとカフェラテ風ホイップをサンドした、カフェラテのような味わいが楽しめるクロワッサン。価格は192円。
ローソン「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」
「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」は、チーズによるこんがりした焼き目と、ホワイトソースのコクが楽しめるクロックムッシュ。価格は257円。
※画像はすべてイメージ。
※沖縄エリアのローソンでは価格・仕様が異なる、または取り扱いがない。