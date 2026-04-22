自民党の石井準一参院幹事長（68）が代表を務める政党支部から、石井氏の妻が取締役を務める“ファミリー企業”に対し、累計約1900万円の家賃が支払われていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「アーンして」石井氏と参院事務職員…週刊文春が報じた衝撃不倫の一部始終石井氏といえば、4月15日に新グループ「参議院クラブ」を結成し、“新・参院のドン”として高市政権の行方を左右する実力者。「週刊文春」はこ