20日に青森県で最大震度5強を観測した地震により北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表され警戒が続く中、八戸市内では小中学校向けの給食センターが被害を受けたため、22日は災害用のレトルトカレーが食品会社から直接配送されました。地震の影響で休校となっていた八戸市内の全ての公立小中学校で22日から授業が再開し、児童が元気に登校する姿が見られました。市内にある3カ所の給食センターのうち、2カ所が地震で被害を受け閉