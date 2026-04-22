CATLが展示した6分余りでフル充電に達するという電気自動車用電池の模型＝21日、北京（共同）【北京共同】中国の電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）は21日に北京で技術発表会を開き、6分余りでフル充電に達するという電気自動車（EV）用の新型電池を披露した。競合するEV大手の比亜迪（BYD）が約9分間での充電完了をうたう電池を既に投入するなど、日系を含むメーカー間の競争は激化している。24日開幕の世界有数の自動車展