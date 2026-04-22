22日、新潟市江南区横越川根町1丁目の住宅敷地内で、ビニールハウスが燃える火事がありました。警察と消防によりますと22日の正午前、目撃者から「ビニールハウスが燃えている」と消防に通報がありました。このビニールハウスは90代男性が所有していて、物置小屋として使われていたとみられています。火はビニールハウスの中に置かれていた農薬散布の機械付近から出た可能性があるということです。火は約3