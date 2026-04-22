乃木坂46の小川彩（18）と菅原咲月（20）がそれぞれ舞台に単独初主演することが22日、発表された。ともに27年上演予定。小川は「時をかける少女」の主人公・芳山和子役、菅原は「セーラー服と機関銃」の主人公・星泉役を務める。2人はこの日、都内で角川映画50周年プロジェクト「時をかける少女4Kデジタル修復版」（大林宣彦監督）の先行上映会＆スペシャルイベントに登壇。角川映画の代表作と言える2作品の舞台化がサプライズで