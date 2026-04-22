バレーボール元日本代表の江畑幸子さん（３６）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。「安産祈願に行ってきました。今年の夏に家族が増える予定です」と伝え、夫婦で安産祈願に訪れた様子をアップ。「元気な赤ちゃんに会えるのがドキドキ、ワクワク、楽しみです」と家族が増えることを喜び、「＃安産祈願＃妊娠７ヶ月＃三人家族もあと少し＃四人家族もよろしくね」とハッシュタグをつけた。