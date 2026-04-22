◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第２日▽東洋大９―４国学院大（２２日・神宮）東洋大が国学院大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。４―４の９回表１死三塁から、９番・山田隼一塁手（４年＝木更津総合）の二ゴロの間に三塁走者が生還して勝ち越し（記録は野選）。その後、３本の長短打に四球も絡んで計５点を挙げた。８回裏に４―３とされ、なお無死一、二塁のピンチに４番手で登板した谷公希投手（４年＝三重）が、先