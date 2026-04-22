俳優の川崎麻世が21日に自身のアメブロを更新。野菜をたっぷり使った手料理のレシピを紹介した。この日、川崎は妻・花音さんと「妻がアプリで常にチェックしてる野菜のマルシェに行って来ました」と報告し、マルシェでの花音さんとの2ショットを公開。「屋外にあり開放的で大好きな場所のひとつです」とお気に入りの場所であることを明かした。続けて「俺は野菜好きで毎日食べない日がないくらい」と述べ「俺が作る野菜を使った簡