【Happyくじ「パペットスンスン」】 5月29日 発売予定 価格：1回920.70円 サニーサイドアップは、Happyくじ「パペットスンスン」を5月29日よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売する。価格は1回920.70円。 Happyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開される。LAST賞・SP賞・A賞・B賞には、スンスンがおしゃべりするア