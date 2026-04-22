【Happyくじ「パペットスンスン」】 5月29日 発売予定 価格：1回920.70円 サニーサイドアップは、Happyくじ「パペットスンスン」を5月29日よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売する。価格は1回920.70円。 Happyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開される。LAST賞・SP賞・A賞・B賞には、スンスンがおしゃべりするア
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