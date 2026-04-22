22日朝早く、福岡県糸島市で木造2階建ての住宅を全焼する火事がありました。 警察と消防によりますと、午前5時すぎ、福岡県糸島市志摩芥屋で「建物が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車5台が出動して消火にあたり、火は通報からおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、隣接する住宅の一部に延焼しました。火元の家には70代の男性が1人で住んでいて、現