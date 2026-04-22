アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、29日に開催する「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）を同日の夜にフジテレビ地上波放送することがわかった。同局の番組表では29日午後10時〜11時24分の枠で放送される予定。今大会ではK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（teamVASILEUS）が現役ラストマッチ。昨年3月に敗れている“因縁” ロッタン・ジットムアンノン（タイ）とONEフライ級キックボ