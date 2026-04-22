星野リゾートは4月27日、「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」を奈良県奈良市に開館する。ミュージアムゲート○重要文化財「旧奈良監獄」とは旧奈良監獄は、1908年に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生した。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建築に関わった山下啓次郎氏。1946年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献した。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が