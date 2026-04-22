【山田美保子のミホコは見ていた！】京都府南丹市の安達結希さんが行方不明となり、１６日未明、死体遺棄容疑で父親の優季容疑者が逮捕されてからも、関連報道が後を絶たない。同時にワイドショーでは複数のコメンテーターから苦言に近い私見が相次いでいる。概して番組の大半を割いて繰り返し報じる様子に対してのもので、ＭＣの中には同調する者も少なくない。とは言え、結希さんの無事を願い続けていた人々が、最悪の結