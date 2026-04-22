東京メトロ銀座線の浅草駅構内でケーブルが燃えた影響で、一部区間で運転を見合わせています。消防などによりますと、22日午前6時半ごろ、銀座線の浅草駅のホームにあるケーブルの一部が燃えました。その後、鎮火し、けが人はいないということです。この影響で、現在、浅草駅から三越前駅間の上下線で運転を見合わせ、三越前から渋谷までの区間では折り返し運転が行われているということです。運転再開は当初午前7時半ごろを予定し