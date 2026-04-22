日本マクドナルドはきょう22日から5月19日までの4週間限定で、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を、250円おトクな特別価格490円（通常価格740円〜）で販売するキャンペーンを実施する。また、2種類の期間限定ソースも新登場となる。【画像】期間限定“2種”ナゲットソース2種のソースは、「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」。定番のバーベキューソースとマスタードソー