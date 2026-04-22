【きょうから】マクドナルド、ナゲット15ピース“期間限定”740円→490円 2種ソース新発売＆サンリオパッケージで提供
日本マクドナルドはきょう22日から5月19日までの4週間限定で、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を、250円おトクな特別価格490円（通常価格740円〜）で販売するキャンペーンを実施する。また、2種類の期間限定ソースも新登場となる。
【画像】期間限定“2種”ナゲットソース
2種のソースは、「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」。定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から、好みのソース3個を選ぶことができる。ソースは単品購入が可能（50円〜）。
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。
また、現在サンリオのキャラクターと様々な商品でコラボレーションを実施中。今回でも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」を提供する。
「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインで、パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影を楽しめるARコンテンツを用意している。
21日から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人が「Mr.トクニナルド」として登場。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット 15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へ届けるストーリーとなっている。
【画像】期間限定“2種”ナゲットソース
2種のソースは、「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」。定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から、好みのソース3個を選ぶことができる。ソースは単品購入が可能（50円〜）。
また、現在サンリオのキャラクターと様々な商品でコラボレーションを実施中。今回でも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」を提供する。
「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインで、パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影を楽しめるARコンテンツを用意している。
21日から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人が「Mr.トクニナルド」として登場。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット 15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へ届けるストーリーとなっている。