【Amazonセール：ハンディファン】 開催期間：4月22日～5月5日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、Karcusinyのハンディファンがセール価格で販売されている。セール期間は5月5日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、ミスト機能を備えた充電式のハンディファン。今年の春は夏日となる日が増えていることもあり、夏に向けた暑さ対策アイテムとして