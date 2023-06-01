【Amazon：KOORUI ゲーミングモニター】 セール期間：4月22日～5月5日23時59分 AmazonにてKOORUIのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月5日23時59分まで。 対象商品には、WQHDウルトラワイドモデル「34E6UC」や240Hzリフレッシュレート対応IPSパネル搭載「27E3QK」などゲーミングモニター各種をはじめ、4K対応業