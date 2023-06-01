AmazonにてKOORUIのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月5日23時59分まで。

対象商品には、WQHDウルトラワイドモデル「34E6UC」や240Hzリフレッシュレート対応IPSパネル搭載「27E3QK」などゲーミングモニター各種をはじめ、4K対応業務用モニターなどがラインナップされている

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

KOORUI 湾曲ゲーミングモニター 34インチ WQHD 180Hz 1ms 21:9 曲面 ウルトラワイド

本商品は、180Hzの高速リフレッシュレートを備えた34型UWQHD（3,440×1,440）の湾曲ゲーミングモニター。高リフレッシュレートと1msの応答速度で、なめらかな映像体験を提供する。

平面モニターに比べ、画面の両端が前方に湾曲しているのが特徴となっており、湾曲率1000R、アスペクト比21:9で、圧倒的な臨場感だけでなく、視野の広がりが楽しめる。

高さ（110mm）、左右角度（±15°）、前後角度（-5～20°）の調整機能やブルーライト軽減機能、フリッカーフリー機能などを備えており、目の負担を軽減し快適性を最大限に調整できるように設計されている。

KOORUI ゲーミングモニター 27インチ WQHD（2560×1440）240Hz IPSパネル / 応答速度1ms「27E3QK」

本商品は、プロゲーマー向けに設計された、超高速240Hzリフレッシュレートに対応したゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の解像度となるWQHDの精細感の高い美しい映像が、繊細かつ迫力のあるゲームシーンを映し出す。IPSの中でも応答速度の速いパネルを採用。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像を楽しむことができる。

AdaptiveSyncに対応しており、リフレッシュレートを同期させ、ティアリングやスタッタリングを防ぐ。さらにDisplay HDR400も搭載。通常のHDR対応ディスプレイと比べ、HDR対応のゲームや映像をよりダイナミックで高画質に表示することができる。HDR対応ゲームの白飛びや黒つぶれのない広い空間の色表現が楽しめる。