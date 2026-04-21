中国外交部の郭嘉昆報道官は4月21日の定例記者会見で、王毅外交部長が4月22日から26日まで、カンボジア、タイ、ミャンマーを公式訪問すると発表しました。王毅部長はカンボジア訪問中、董軍国防部長と共に、中国とカンボジアの外交・国防「2＋2」戦略対話メカニズムの初会合に出席する予定です。郭報道官は、「今回の訪問を通じて、中国とカンボジア、タイ、ミャンマーとの友好関係を強化し、各国国民により多くの利益をもたらし、