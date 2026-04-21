お笑いコンビ・チョコレートプラネットがＭＣのＴＢＳ系「ＴＨＥ神業チャレンジ」が２１日放送された。「歌声だけで１５０人集められるか？」と題して、覆面シンガー企画を実施。ウサギのお面で素顔を隠した女性タレントが、ららぽーと横浜でゲリラ路上ライブを行った。「鬼滅の刃」の「紅蓮華」、「幽☆遊☆白書」の「微笑みの爆弾」、「めざせポケモンマスター」などのアニメソングを次々と畳み掛けて、抜群の歌唱力を発揮