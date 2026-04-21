3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、若井が出演中のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」や、同日発売となった雑誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）」6月号の撮影などについて語りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大