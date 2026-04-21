俳優の藤木直人（53）が20日放送された日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演し、うっかり失敗してしまったことを明かした。この日は「世界一笑えるおマヌケさんを今夜決定!」というテーマで放送されたことで、MCの岩田絵里奈アナウンサーが藤木に「最近やらかしちゃったおマヌケな失敗はありますか？」と質問。藤木は「最近ではないんですけど」と前置きしながら「撮影が終わった後、帰る時に車が何