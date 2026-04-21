【モデルプレス＝2026/04/21】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が21日、8TH SINGLE『PULSE』（4月22日発売）リリース記念イベントを開催。腰痛の治療中の田島将吾は座った状態でのパフォーマンスとなった。【写真】INI、家族のような絆を感じさせる最高にハッピーな表紙◆INI、リリース前日にイベント開催 田島将吾は座ってパフォーマンス同日、イベントはタイトル曲の「All 4 U」で幕開けし、同日腰痛による治療