米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督、24日公開）日本語版プレミアム試写会が21日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。今作からロゼッタ役で出演の坂本真綾（46）は、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した、23年の前作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」でピーチ姫役の「お声がかかるのを待っていた」ものの、後輩の志田