闇バイトをして犯罪に加担しないよう呼びかける動画を作った千葉県の市立高校の演劇部の生徒らに、感謝状が贈られました。20日、感謝状が贈呈されたのは、船橋市立船橋高校演劇部の石井沙織さんら25人です。石井さんらは、1人の高校生が家計を助けるため、SNSで闇バイトに応募し悪質な犯行に加担していく劇を動画にして、犯罪に加担しないよう呼びかける動画を作りました。千葉県内では匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウが関与