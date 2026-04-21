サンワサプライは、ホームルーターやミニPCなどの発熱対策に最適な小型冷却クーラー「400-CLN040」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は2580円（税込）。 小型冷却クーラー「400-CLN040」 記事のポイント 年々暑さが増す日本の夏は、機械にとっても過酷な環境です。そこで便利なのが、小型ファンを搭載したサンワの冷却クーラー。エアコンのない部屋にルーターなどの機器を置いて