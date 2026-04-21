サンワサプライは、ホームルーターやミニPCなどの発熱対策に最適な小型冷却クーラー「400-CLN040」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は2580円（税込）。

小型冷却クーラー「400-CLN040」

記事のポイント 年々暑さが増す日本の夏は、機械にとっても過酷な環境です。そこで便利なのが、小型ファンを搭載したサンワの冷却クーラー。エアコンのない部屋にルーターなどの機器を置いている家庭は取り入れてみてはいかがでしょうか。

ホームルーターやミニPCの発熱は、通信速度や機器寿命に影響を与えるため、夏場などは対策が必要となります。本製品は、機器の下に置くだけで効率的に熱を逃がすシンプル設計。専門知識や複雑な設置は不要で、誰でもすぐに使える手軽さが魅力です。

12cmファンと約13×13cmの天板サイズを採用したコンパクト設計により、省スペース環境でも設置が可能。デスク周りや棚の中など限られたスペースにもフィットします。

約18dBの超静音設計により、オフィスや在宅ワーク環境でも音が気になりません。24時間稼働を前提とした穏やかな風量設計で、常時稼働させてもストレスフリー。仕事中や就寝時でも、快適な環境を保ちながらしっかり冷却をサポートします。

ルーターのほかにも、ミニPC、外付けHDD、充電中のスマートフォン、小型プロジェクターなど幅広い機器に対応。高さ調整ゴム付きで、小型機器にも柔軟に対応します。

↑ルーター以外の機器にも使用可能。

USB A接続を採用しているため、パソコンやUSB充電器などから簡単に電源供給が可能。さらにオン/オフスイッチ付きケーブルにより、使いたいときにすぐ操作できます。

サンワサプライ 小型冷却クーラー「400-CLN040」 実売価格：2580円（税込）

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