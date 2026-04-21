“かっこいい女”のイメージの裏側には、肩の力が抜けたチャーミングな素顔があった――。俳優の夏木マリが、19日放送の日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)にゲスト出演した。夫・斉藤ノヴとの私生活や自宅での様子に加え、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーによる秘話も公開。ZARAのセールを愛用する意外な一面や風呂場での“湯婆婆練習”など、知られざる素顔が次々と明かされた。夏木マリ59歳