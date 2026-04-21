新作短編アニメ映画「魔女の谷の夜」のポスタービジュアル（（C）2026GoroMiyazaki，AkihikoYamashita/StudioGhibli）愛知県は21日、ジブリパーク（同県長久手市）で、人気エリア「魔女の谷」を舞台にした新作短編アニメ映画を7月から上映すると発表した。スタジオジブリがパーク向けに作った初のオリジナル作品で、宮崎吾朗氏と山下明彦氏が監督を務めた。県によると、タイトルは「魔女の谷の夜」。7月8日から数カ月