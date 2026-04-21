柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪覇者で、１月に競技の第一線を退く意向を表明した角田夏実さんの最新ショットに反響が集まっている。角田さんは２１日までに自身のインスタグラムを更新。「先日の休みに久しぶりにジムへ改めて継続の大切さを実感しました…Ｎｅｗｗｅａｒで気分も上がって楽しくトレーニング」とつづると、トレーニング風景を披露。ぴったりとした黒系のウェア姿で鍛え上げられたお腹と二の腕を見