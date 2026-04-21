総資産規模、約80億円、家賃収入が年間7億円にもなる不動産投資家の木下たかゆき氏。そんな彼が試行錯誤の末、たどり着いた不動産投資で富を築くための本質を教えてくれた。 【画像】『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』 『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』より一部抜粋、再構成してお届けする。 レバレッジを最大限に効かせる