【モデルプレス＝2026/04/21】アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音（つきあし・あまね／26）が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（3月14日＠国立代々木競技場 第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、ランウェイの感想や、2月に開催された東京ドーム単独公演の感想などを語ってくれた。【写真】ふるっぱーメンバー、大人の魅力解放◆月足天音「てんこ盛りな1日に