おかやまマラソン2025 11月8日に開かれる「おかやまマラソン2026」の一般枠のランナー募集で、マラソン、ファンランともに、21日までに申込者数が定員を上回りました。募集は5月18日まで行われ、参加者は抽選で決定します。 実行委員会事務局によりますと、一般枠の募集が始まった4月16日から21日午前8時までに、42.195ｋｍのフルマラソンには、県民優先枠の落選者を含めて1万8352人の応募があり、定員の1万800人を上