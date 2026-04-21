格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（５月１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の会見が２１日に都内のホテルで行われ、?世界の田中?こと皇治（３６）がラストマンスタンディング王者の平本蓮（２７）と「ＲＩＺＩＮスタンディングバウト特別ルール」で対戦すると発表した。昨年５月の「ＲＩＺＩＮ男祭り」でのシナ・カリミアン（イラン）戦以来１年ぶりにリングに上がる皇治は、今回もボクシングに準じた３分３