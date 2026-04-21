「精算したのにロック板が下がらない」「追加料金を払ってしまった」そんなコインパーキングのトラブルに直面したとき、最も気になるのは、返金されるのかどうかではないでしょうか。実際には、機器トラブルや操作ミスなど原因によって対応は異なります。 本記事では、返金の判断基準と、現場で取るべき正しい行動を具体的に解説します。 精算したのにロック板が下がらない！ 追加で払った「2000円」は返金さ