歌手の近藤真彦が１１日、インスタグラムを更新。長男の初めての車が４０年以上前の日産マーチになったことを報告した。マッチはまず「息子に丁重にお断りされました（笑）乗って欲しかったこの加速感（笑）」として、日産ＧＴ−Ｒは断られたと投稿。続く投稿で「やっぱりマッチのマーチからスタートですかね（笑）」と懐かし過ぎる初代マーチの後ろ姿をアップした。「でもこのマーチ４０年以上も前の車を日産自動車大学