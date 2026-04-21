ZTEジャパンは21日、Androidスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を日本国内で4月23日以降に発売すると発表した。価格は5万2800円。 チップセットは「MediaTek Dimensity 7400」、ディスプレイは約6.8インチの有機EL（AMOLED、2720×1224）を搭載する。メモリーは8GB、ストレージは256GBを備える。メモリーは、最大12GBまで追加で拡張できる。 バッテリー容量は6210mAh、55Wまでの急速