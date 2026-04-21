フジテレビは２１日、都内で「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ海外共同製作プロジェクト発表会＆１０月期連続ドラマ制作発表」を開催した。同局の元アナウンサーで、現在はディストリビューション部の秋元優里さんが進行を務めた。秋元さんは肩に掛からない程度のショートヘアで登場。シアーな白のトップスと黒のボトムスを合わせ、司会台の前で圧倒的な存在感を放った。フジテレビが海外プロダクションと共同で新作