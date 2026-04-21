文化放送は、2026年5月～9月の期間、「文化放送 インターンシップ応援キャンペーン」を実施する。キャンペーンキャラクターは、昨年に続きフリーアナウンサーの刈川くるみが務める。 当キャンペーンは、就職情報サイトを運営する文化放送キャリアパートナーズの共同プロジェクト。就職活動に臨む学生にエールを送るキャンペーンで、昨年初めて実施した