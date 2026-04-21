文化放送は、2026年5月～9月の期間、「文化放送 インターンシップ応援キャンペーン」を実施する。キャンペーンキャラクターは、昨年に続きフリーアナウンサーの刈川くるみが務める。

当キャンペーンは、就職情報サイトを運営する文化放送キャリアパートナーズの共同プロジェクト。就職活動に臨む学生にエールを送るキャンペーンで、昨年初めて実施した際には大きな反響が寄せられ、このたび2年連続での開催が決定した。

今回はキャンペーン期間を5月～9月に拡大し、企業で選考の最前線に立つ現役採用担当者の声を通じて、企業のリアルな魅力やインターンシップのポイント、内定を得るための具体的なアドバイスを発信する。キャンペーンキャラクターは、昨年に続きフリーアナウンサーの刈川くるみが担当する。

キャンペーンキャラクターを務める刈川くるみは、以下のようにコメントしている。

昨年に続き、今年もこの番組を担当させていただきます！

インターンや採用の最前線で活躍される企業の皆さんのお話を伺いながら、

学生の皆さんにとってヒントになるリアルな声をお届けします。

3分間、少し肩の力を抜いて聴ける時間になったら嬉しいです。

今年も、この番組から未来につながる出会いが生まれることを願っています。

■文化放送ホームページに特設サイト設置

文化放送ホームページ内にキャンペーン特設サイトをオープン。放送後に番組の書き起こし記事を順次掲載するほか、Podcastにて放送のアーカイブを公開します。就活生に役立つ情報が満載の記事や番組を、時間や場所を問わず楽しむことができます。

＜特設サイトURL＞ https://bunnabi.jp/qr_cp_2028pre

■大学生に人気のワイド番組『レコメン！』内でオリジナル番組を放送

キャンペーンキャラクターの刈川くるみがパーソナリティを務める番組『刈川くるみのJob NAVI！』を、2026年5月4日（月・祝）～9月3日（木）の期間、大学生に人気のエンタメバラエティ番組『レコメン！』（毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）内で放送。番組には各企業の現役採用担当者が登場し、その会社の魅力やインターンシップ情報に加え、選考のポイントや内定獲得に向けた具体的なアドバイスを紹介します。

【刈川くるみ プロフィール】

1998年11月30日生まれ、福岡県出身。日本大学法学部卒業後、2021年にセント・フォースに所属。同年10月から情報番組『news every.』カルチャー＆スポーツのキャスターを担当。25年3月、3年半務めたキャスターを卒業。現在は、『日テレNEWS 24』キャスター、『Oha!4 NEWS LIVE』月・火曜カルチャーキャスターとして出演中。趣味はクラシックピアノ、ダンス、乗馬。

【特別番組概要】

■番組名： 『刈川くるみのJob NAVI！』

■放送日時： 2026年5月4日（月・祝）～9月3日（木）午後10時52分～10時55分頃（『レコメン！』内で放送）

■パーソナリティ： 刈川くるみ（「文化放送 インターンシップ応援キャンペーン」キャンペーンキャラクター）

■キャンペーン特設サイト： https://bunnabi.jp/qr_cp_2028pre

■応援企業： 住友商事、本田技研工業（Honda）、積水化学グループ、三菱UFJ信託銀行、ＳＭＢＣ日興証券、朝日生命保険、NECネッツエスアイ、日立ハイテク、JSOL