様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」の「巾着M BOX」がブラインド仕様で登場！全6テーマのかわいいデザインが揃う、小物の整理や持ち運びに便利な日本製巾着です☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」巾着M BOX 価格：BOXセット：各6,930円（税込）仕様：6枚入りBOX（全6種）単品：各1,155円（税込）仕