様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」の「巾着M BOX」がブラインド仕様で登場！

全6テーマのかわいいデザインが揃う、小物の整理や持ち運びに便利な日本製巾着です☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」巾着M BOX

価格：

BOXセット：各6,930円（税込）仕様：6枚入りBOX（全6種）単品：各1,155円（税込）仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

サイズ：W155×H170mm

素材：綿100％、日本製

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、「サンリオキャラクターズ」がデザインされた「ブラインド 巾着M BOX」が全6テーマで登場。

「ハローキティ」や「マイメロディ」をはじめ、「ハンギョドン」や「ゴロピカドン」など、幅広い世代に親しまれるキャラクターがラインナップされています。

テーマごとにAからFまでの6つのBOXが展開されているため、推しキャラクターがきっと見つかるのも嬉しいポイントです☆

最大の特徴は、中身が見えない銀色のパッケージに包まれたブラインド仕様になっていること。

1つのBOXセットにつき、全6種類の柄の中からランダムでパッケージがブラインド仕様の巾着を封入。

全6種類のうち1種類はシークレットとなっています。

個包装は中身が分からない仕様となっており、単品での購入時には、どのデザインが出るか分からないドキドキ感も楽しめます！

また、1箱購入すると全種類が揃うため、お目当ての柄を確実に手に入れたい方やコレクション目的にもぴったりです。

日常の小物を整理するのに適したMサイズに設計されており、バッグの中で散らかりがちなイヤホン、充電ケーブル、リップクリームなどをすっきりとまとめることができます。

本体の生地には手触りが良く扱いやすい綿100％素材を使用。

日本国内での製造にこだわり、日常使いに適した品質に仕上げられています。

サンリオキャラクターズA ブラインド 巾着M

「ハローキティ」「けろけろけろっぴ」「タイニーチャム」「ミュークルドリーミー」「ぼんぼんりぼん」のキャラクターをあしらった、レッドを基調としたBOX。

全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

「BOXセット」は計6枚入りで、1セット購入することで全種類が揃います。

キャラクターの個性を表現した、キュートなデザインの巾着。

単品は、BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

何枚、何種類持っていても便利に使えるサイズ感も嬉しいグッズです！

サンリオキャラクターズB ブラインド 巾着M

「マイメロディ」「パティ＆ジミー」「ゴロピカドン」「チャーミーキティ」「みんなのたあ坊」のキャラクターが揃うピンクのBOX。

全6種類のうち1種類はシークレット仕様です。

「BOXセット」を購入すると、全種類が揃います☆

「パティ＆ジミー」「ゴロピカドン」など、レトロなキャラクターが好きな方にはたまらないラインナップ。

「チャーミーキティ」や「マイメロディ」も登場する、大人も子どもも夢中になれるかわいらしさです☆

単品で購入すると、シークレット1種を含む6種類のデザインの中のどれかがブラインド仕様のパッケージに入っています。

裏面にもキャラクターが描かれた、キュートなデザインの巾着です！

サンリオキャラクターズC ブラインド 巾着M

「クロミ」「ぐでたま」「ウィッシュミーメル」「シュガーバニーズ」「まるもふびより」のキャラクターが揃うパープルのBOX。

全6種類のうち1種類はシークレット仕様になっており、BOXセットで購入すると、シークレットを含む全種類が入っています。

大人気の「クロミ」や注目の「まるもふびより」に、熱心なファンが多い「ウィッシュミーメル」などがラインナップ。

ブラインドパッケージのドキドキ感を楽しみたい方は、1枚からの単品購入がおすすめです☆

各キャラクターに合わせたカラーもポップでかわいい☆

サンリオキャラクターズD ブラインド 巾着M

「ハンギョドン」「シナモロール」「こぎみゅん」「ニャニィニュニェニョン」「コロコロクリリン」のキャラクターが揃うライトブルーのBOX。

バラエティ豊かな「サンリオキャラクターズ」が揃います。

6種類全種類揃う「BOXセット」、どのデザインが入っているかわからない単品、どちらで購入するか悩むのも楽しい巾着です☆

サンリオキャラクターズE ブラインド 巾着M

「タキシードサム」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」「あひるのペックル」「おさるのもんきち」のキャラクターが揃うグリーンのBOX。

男のコキャラクターが好きな方におすすめのBOXです☆

見ているだけで楽しくなるデザインの巾着がそろいます。

裏面もとってもキュートです！

サンリオキャラクターズF ブラインド 巾着M

「ポムポムプリン」「リトルツインスターズ」「KIRIMIちゃん.」「マシュマロみたいなふわふわにゃんこ」「チアリーチャム」のキャラクターが揃うイエローのBOX。

「BOXセット」で購入すると、気になるシークレットデザイン1種も入った、全6種類が揃います。

日常使いにぴったりな巾着なので、用途ごとにデザインで使い分けるのも便利です。

チェックや総柄、ドットなどがあしらわれた背景アートも素敵です。

6種類のBOXにそれぞれ6種類のデザインが入った、全36種がそろう「サンリオキャラクターズ」の巾着袋。

「サンリオキャラクターズ」の「ブラインド 巾着M」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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