夏の汗や湿気による髪のうねりやベタつきに悩む季節。そんな“外出先のがっかり”を軽やかに解決してくれる新アイテムが、「プラストゥモロー」から登場します♡数量限定で発売されるドライシャンプーは、髪の主成分であるタンパク質に着目し、うねりまでケアできるのが魅力。暑い日も、ブローしたてのような仕上がりを叶えてくれます。 うねり髪に新アプローチ 「プラストゥモロー ド